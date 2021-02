Toda a costa portuguesa sob aviso amarelo devido à agitação marítima

Dez distritos do continente, a Costa Norte da Madeira, o Porto Santo e o grupo central dos Açores estão esta sexta-feira sob aviso amarelo e o grupo ocidental a laranja, todos devido à agitação marítima, segundo o IPMA.

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro estão com aviso amarelo até às 00h00 de sábado por causa da ondulação, com ondas de noroeste que poderão atingir os 4 a 5 metros.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou também o grupo ocidental (Flores e Corvo) dos Açores sob aviso laranja por causa da agitação marítima a partir das 21h00 horas de hoje e até às 15h00 de sábado, passando depois a amarelo.