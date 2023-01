Todas as maternidades do País vão estar abertas no primeiro trimestre de 2023

A Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS) informou, esta terça-feira, como vão funcionar as maternidades do País no primeiro semestre de 2023.

Na região Centro e Alentejo todos os blocos vão estar em permanente funcionamento, de acordo com um comunicado do SNS. Na região do Algarve o bloco de Faro vai funcionar de "forma ininterrupta" e em Portimão com "abertura programada".





As decisões para a região Norte e para a região de Lisboa e Vale do Tejo já foram anunciadas anteriormente, não se tendo verificado qualquer alteração. No Norte todos os blocos vão funcionar de forma ininterrupta, enquanto que em Lisboa e Vale do tejo vão funcionar quatro blocos permanentemente e nove com "aberturas alternadas".