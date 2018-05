Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Todas as regiões do país com risco muito elevado de radiação UV

Dados foram revelados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Por Lusa | 07:39

Todas as regiões do continente, Açores e Madeira apresentam esta sexta-feira um risco muito elevado e elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV), segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



As regiões da Guarda, Santarém, Portalegre, Évora, Beja e Faro, a Madeira e a ilha das Flores, no grupo ocidental dos Açores estão com risco muito elevado de exposição à radiação UV.



As restantes regiões do país estão em risco elevado, com exceção da ilha Terceira, grupo central dos Açores, que está com níveis moderados.



Para as regiões com risco muito elevado e elevado, o IPMA recomenda o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, 't-shirt', guarda-sol e protetor solar, além de desaconselhar a exposição das crianças ao sol.



Os índices UV variam entre 1 e 2, em que o UV é baixo, 3 a 5 (moderado), 6 a 7 (elevado), 8 a 10 (muito elevado) e superior a 11 (extremo).



O IPMA prevê para o continente céu em geral pouco nublado, aumentando temporariamente de nebulosidade a partir do início da tarde e condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros, que poderão ser por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada, em especial durante a tarde e nas regiões do interior.



A previsão aponta ainda para vento em geral fraco predominando do quadrante leste, sendo temporariamente do quadrante sul na região Sul e de noroeste no litoral Norte e Centro, e soprando moderado nas terras altas até meio da manhã e para o final do dia.



Está também prevista neblina ou nevoeiro matinal, em especial no litoral oeste a sul do Cabo Mondego e pequena descida da temperatura máxima.



As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 09 graus Celsius (na Guarda) e os 16 (no Porto) e as máximas entre os 17 (na Guarda) e os 28 (em Santarém).



Para a Madeira prevê-se céu geralmente muito nublado, com abertas nas vertentes sul da ilha, aguaceiros fracos nas vertentes norte e nas zonas montanhosas e vento moderado de norte, soprando por vezes forte nas zonas montanhosas.



No Funchal as temperaturas vão variar entre 17 e 21 graus.



Para os Açores, o IPMA prevê períodos de céu muito nublado com abertas para a tarde, possibilidade de chuvisco para a noite e vento bonançoso a moderado.



Em Santa Cruz das Flores as temperaturas vão oscilar entre os 17 e os 23 graus Celsius, na Horta entre 16 e 23, em Angra do Heroísmo e em Ponta Delgada entre os 15 e os 22.