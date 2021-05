Todas as vacinas AstraZeneca estão a ser usadas, "para acelerar vacinação"

A `task force´ que coordena a vacinação contra a covid-19 garantiu esta sexta-feira que Portugal não tem atualmente um excesso de vacinas da AstraZeneca, que estão a ser usadas para "acelerar o processo" de imunização da população.

"De acordo com a informação disponível no momento, não existe um excesso de vacinas da AstraZeneca. Todas as vacinas da AstraZeneca estão a ser usadas para acelerar o processo de vacinação", adiantou à agência Lusa a estrutura que coordena a logística da vacinação.

A vacina da farmacêutica anglo-sueca está a ser utilizada em Portugal com limitações de idade, uma vez que, no início de abril, as autoridades de saúde recomendaram a sua administração em pessoas acima dos 60 anos.