Todo o litoral do território continental e do arquipélago da Madeira sob aviso amarelo

Todo o litoral do território continental e do arquipélago da Madeira está esta sexta-feira sob aviso amarelo devido à forte agitação marítima. Estão previstas ondas até 4,5 metros na costa ocidental. O dia será de chuva, que poderá ser forte nas terras altas.Amanhã e domingo continua a chuva forte, com trovoada e rajadas de vento que podem atingir os 80 quilómetros/hora. As previsões para a próxima semana indicam continuação da chuva. Esta quarta-feira foram registadas mais de 260 ocorrências no continente, a maior parte inundações e quedas de árvores.