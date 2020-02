Surgiram 27 novos casos suspeitos de coronavírus em Portugal nas últimas 24 horas. 16 pacientes aguardam resultados, segundo avançou a Direção Nacional de Saúde através de comunicado."Foram registados até agora 52 casos suspeitos, 36 dos quais tiveram resultado negativo após testes laboratoriais, aguardando-se resultados dos restantes. 27 novos casos foram registados nas últimas 24 horas. Todos os cidadãos são provenientes do norte de Itália, à exceção de um proveniente do Japão", pode ler-se no comunicado.Em atualização