Esta semana, todos os planetas do sistema solar serão visíveis durante a noite depois de se alinharem em fila na mesma área no céu noturno.Mercúrio, Vénus, Marte, Saturno e Júpiter podem ser vistos a olho nú, enquanto Úrano e Neptuno poderão também ser vistos, mas com recurso a binóculos ou a um telescópio."Acontece de vez em quando, mas é sempre uma visão espectacular", referiu Gianluca Masi, um astrónomo do Projeto Telescópio Virtual à News Week.Os planetas serão visíveis como pequenos pontos de luz para aqueles que os observem a partir do hemisfério norte, reporta o jornal britânico Daily Mail.Mercúrio será o planeta mais difícil de observar sem recorrer a ampliação.O resto dos planetas alinha-se para leste. O maior planeta do sistema solar, Jupiter, será o mais brilhante diante todas as estrelas no céu, mas vai desaparecer pouco antes das 0h00.Marte poderá ser visto durante toda a noite.A lua também se vai juntar à linha planetária, aparecendo como uma lua crescente entre Júpiter e Saturno na noite desta quarta-feira.O último alinhamento planetário tinha acontecido a 24 de julho deste ano.