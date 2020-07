Todos os utentes e trabalhadores de lar em Loulé testam negativo ao coronavírus

Todos os utentes e trabalhadores do lar da Santa Casa da Misericórdia, em Loulé, testaram negativo ao coronavírus.



As notícias foram divulgadas este sábado pelo laboratório do ABC (Algarve Biodemical Center) e dão conta que as 235 pessoas testadas naquele lar (119 funcionários e 116 idosos) testaram negativo à covid-19.

