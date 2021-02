“Todos vão ser convocados para se vacinarem”, garante Graça Freitas

No segundo dia dedicado à vacinação da população com mais de 80 anos e aos utentes com mais de 50 e, pelo menos, uma doença associada (insuficiência cardíaca ou renal, doença coronária ou respiratória crónica, com suporte ventilatório), a diretora-geral da Saúde apelou à confiança dos portugueses no sistema de imunização. "Todos vão ser convocados para se vacinarem", assegurou Graça Freitas. "Não serão todos chamados na primeira semana, nem na segunda, mas há mecanismos. Os utentes vão receber uma SMS, que vem com o indicativo de 2424. Quando virem 2424 na SMS sabem que é uma convocatória para a vacinação", esclareceu. A diretora-geral da Saúde lembrou que há mecanismos alternativos para localizar as pessoas, como chamadas telefónicas, cartas, ou mesmo visitas presenciais, por parte das autarquias, ou das forças de segurança, sempre que uma SMS não for respondida, afastando assim a hipótese de haver população mais idosa sem acesso à vacina.A versão inicial do plano de vacinação não incluía os idosos com mais de 80 anos nem os mais de 50 com comorbilidades e dava como terminada a primeira fase no final de março. Com a inclusão destes grupos e devido aos constrangimentos na entrega de doses por parte das farmacêuticas (ver pág. 12), o prazo é naturalmente alargado. Apesar disto, Graça Freitas considera que a imunização decorre "a bom ritmo".É expectável que a primeira fase de vacinação só termine no final de abril, ainda que a ‘task force’ tenha como meta aumentar o número de pontos de vacinação até ao final deste mês. Por enquanto há um local por Agrupamento de Centros de Saúde. Ou seja, para já, são 55, distribuídos de norte a sul do País. O objetivo é iniciar o mês de março com um ponto de vacinação por concelho. Isto significaria 278 locais.A segunda fase contempla pessoas entre os 65 e os 79 anos de idade e a população com idades compreendidas entre os 50 e os 64 anos com pelo menos uma doença (cancro, diabetes, hipertensão, insuficiência hepática e obesidade).Questionada pelosobre se o seu cargo está em risco devido à polémica com a vacinação, Graça Freitas diz que o seu "lugar está sempre à disposição". A diretora-geral da Saúde escusou-se a comentar a demissão de Francisco Ramos, mas, em jeito de homenagem, destacou "toda a carreira" do ex-coordenador.