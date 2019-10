Tolentino de Mendonça: “Fui chamado a fazer serviço mais radical”

Essa é, aliás, a opinião do cardeal D. António Marto. "Certamente transitará para um cargo mais adequado, como o Conselho para a Cultura, colocando no seu desempenho todos os dotes e todas as notáveis qualidades de que é portador", afirmou o bispo de Leiria-Fátima.



Na cerimónia deste sábado estava prevista a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que esta quinta-feira mesmo cancelou a deslocação a Roma, uma vez que participará, precisamente este sábado, em Cascais, nas cerimónias fúnebres de Diogo Freitas do Amaral.



O Consistório de sábado antecede a abertura, domingo, do Sínodo dedicado à Amazónia.



SAIBA MAIS

53

anos é a idade de D. José Tolentino de Mendonça, que passa este sábado a ser o segundo cardeal mais jovem da Igreja.



Padre, poeta e professor

O arcebispo que este sábado se torna cardeal foi, desde a sua ordenação em 1990 até junho do ano passado, padre, professor universitário e poeta.



Prémios e comendas

Tolentino de Mendonça já foi agraciado com seis prémios de poesia e com duas comendas: Ordem do Infante D. Henrique e de Santiago e Espada.

A partir de sábado à tarde, Portugal passa a ter, pela primeira vez na sua História, cinco elementos no Colégio Cardinalício, três deles com menos de 80 anos, ou seja, com direito a votar na eleição do próximo líder da Igreja.Mais: D. Tolentino de Mendonça, com 53 anos, passa a ser o segundo mais jovem dos conselheiros do Papa, a seguir a Dieudonné Nzapalainga, da República Centro-Africana, com 52 anos.A cerimónia de criação de 13 novos cardeais está marcada para sábado, às 15h00, na catedral de S. Pedro, no Vaticano, e o arcebispo madeirense, que desde junho do ano passado lidera o Arquivo Secreto e a Biblioteca da Santa Sé, será o segundo a receber, das mãos do Papa Francisco, o anel e o barrete cardinalício."Fui chamado pelo Santo Padre a fazer um serviço mais radical e assumo esta colaboração com o Santo Padre com uma humildade muito grande", afirmou D. Tolentino ao ‘Vatican News’, no dia em que soube da nomeação pelo Papa.O mais certo, tal como ojá noticiou, é que o novo cardeal seja em breve chamado a liderar toda a área cultural do Vaticano, substituindo o cardeal Gianfranco Ravasi no Pontifício Conselho para a Cultura.