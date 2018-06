Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tolentino de Mendonça para cardeal

Teólogo deverá ser o próximo cardeal português.

Por Secundino Cunha | 10:52

O agora arcebispo, Tolentino de Mendonça, nomeado pelo Papa Francisco arquivista do arquivo secreto do Vaticano e bibliotecário da Santa Sé, será, ao que tudo indica, o próximo cardeal português.



Ao que o CM apurou, o teólogo madeirense deverá ser o sucessor do cardeal Gianfranco Ravasi, atual presidente do Pontifício Conselho para a Cultura do Vaticano, uma vez que será objetivo do Papa Francisco colocar o arquivo secreto e a biblioteca, que funcionam de forma autónoma, sob a alçada do instituto que lidera a cultura.



O cargo que Tolentino de Mendonça vai ocupar, a partir de 1 de setembro, costuma ser exercido por um cardeal. A exceção foi precisamente o antecessor do português, o arcebispo Jean-Louis Bruguès.



Se D. Tolentino chegar ao cardinalato até 2020, num futuro Conclave, Portugal poderá ter, pela primeira vez na sua história, três cardeais eleitores.



PORMENORES

Alerta para o demónio

Na missa que encerrou o Consistório em que D. António Marto foi criado cardeal presbítero, o Papa Francisco alertou para os perigos das tentações do demónio, sublinhando que "ele ataca de forma sorrateira". A missa, na praça de São Pedro, foi concelebrada pelos 14 novos cardeais.



Pálios benzidos

Na eucaristia de ontem, Francisco benzeu os pálios dos arcebispos nomeados este ano, entre os quais o do novo arcebispo de Évora. D. Francisco Senra Coelho recebe o pálio a 2 de setembro.