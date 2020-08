Tolerância zero para quem atirar beatas para o chão a partir de setembro. Coimas podem chegar aos 250 euros

Os fumadores podem esperar mudanças já a partir do dia 3 de setembro. A Lei n.º 88/2019, que pune com coimas entre 25 a 250 euros quem atirar beatas para a via pública foi, entra oficialmente em vigor no próximo mês após o regime transitório de um ano em alguns artigos.Até ao momento não havia consequências para quem atirasse beatas. No entanto, as coimas, que serão aplicadas a partir de setembro, variam entre 25 e 250 euros para a pessoa individual. Já os estabelecimentos que não colocarem cinzeiros à disposição dos clientes podem ser multados entre 250 e 1500 euros.De acordo com a lei, os "estabelecimentos comerciais, designadamente, de restauração e bebidas, os estabelecimentos onde decorram atividades lúdicas e todos os edifícios onde é proibido fumar devem dispor de cinzeiros e de equipamentos próprios para a deposição dos resíduos indiferenciados e seletivos produzidos pelos seus clientes, nomeadamente recetáculos com tampas basculantes ou outros dispositivos que impeçam o espalhamento de resíduos em espaço público".A lei aprova medidas para a adequada deposição, recolha e tratamento dos resíduos de produtos de tabaco e medidas de sensibilização e de informação da população com vista à redução do impacto destes resíduos no meio ambiente.