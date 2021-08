Toma da vacina da Covid-19 sem marcação e em qualquer centro

A ‘task force’ para a campanha de imunização contra a Covid-19 anunciou esta sexta-feira que os utentes podem agora escolher qualquer um dos centros de vacinação do País para tomar a primeira dose da imunidade, não estando limitados, como até então, ao posto na área de residência. Basta, para isso, que tirem uma senha digital para a ‘Casa Aberta’ (sem marcação), no próprio dia. Passa ainda a ser possível tomar a 2ª dose num local distinto daquele onde foi iniciada a vacinação.





“Pedimos às pessoas que se apresentem nos centros de vacinação na modalidade de ‘Casa Aberta’, quando lhes der mais jeito. O importante é que venham”, afirmou ao Correio da Manhã o coordenador da ‘task force’. Gouveia e Melo destacou que a flexibilização do processo só foi possível com a atualização da plataforma informática, “de maneira a que as pessoas se consigam vacinar no local onde estão de férias e depois agendar a segunda dose no local de residência”. Essa opção tem de ser feita logo no dia da primeira toma. Para completar o processo, num local distinto, é importante que se faça acompanhar do cartão de vacinação.