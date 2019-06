Tondela investe 180 mil euros nos rios

A Câmara Municipal de Tondela vai investir 180 mil euros em obras de requalificação e reabilitação de ecossistemas de rios e ribeiros que foram fustigados pelos incêndios de outubro de 2017.Os trabalhos já estão em curso no Rio Criz, junto à zona de Lazer de Várzea do Homem, seguindo-se depois intervenções nos rios e ribeiras de Caparrosa, Silvares Couço e Lajeosa do Dão, locais fortemente destruídos pelas chamas.O objetivo destas obras é repor as condições de funcionamento e estabilização da galeria ripícola."Esta intervenção surge no domínio da regularização fluvial no pós-incêndio 2017, e reveste-se de primordial importância para a salvaguarda dos ecossistemas ribeirinhos, pretendendo com a mesma repor as condições de funcionamento e estabilização das margens dos rios", explica Carla Antunes, vice-presidente da Câmara Municipal de Tondela.A intervenção consiste no corte de silvas e mato, de forma a possibilitar e facilitar a regeneração natural das espécies – gramíneas e arbustos, "garantindo-se, deste modo, a sobrevivência da fauna e flora características destes locais", adianta Carla Antunes.Também se vai proceder à recuperação dos taludes ribeirinhos da margem dos rios, com a construção de muros naturais, recorrendo-se à madeira das árvores queimadas pelo incêndio.Em curso estão também obras de engenharia civil, como desassoreamentos, passagens hidráulicas, pontes e edificação de muros de alvenaria junto às linhas de água.