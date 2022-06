Torneio angaria quase 1900 euros para GNR condenado

Um torneio solidário de futsal, organizado pela Associação Desportiva de Árvore Forças de Segurança Unidas, no fim de semana, em Vila do Conde, angariou 1879 euros. A verba destina-se a ajudar Rúben Duarte, um militar da GNR que foi condenado por agressão a um cidadão no interior do posto da Murtosa, em 2015.

O evento, que decorreu no pavilhão desportivo de Mindelo, cedido pela Câmara de Vila do Conde, contou com equipas compostas por elementos de forças de segurança, profissionais de segurança privada e bombeiros. "O importante foi passar a mensagem de apoio e ajuda ao Rúben, que todos deram", indicou Bruno Brini, presidente da associação organizadora.

O militar foi condenado a dois anos de prisão (pena suspensa) e a indemnizar o ofendido em 2500 euros. Rúben Duarte garante ter sido sentenciado "injustamente", já recorreu para a Relação do Porto, mas a pena foi mantida. Poderá ser ainda suspenso de funções.

A associação desportiva já realizou vários eventos de cariz solidário e está já a preparar a próxima iniciativa.