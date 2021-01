Torres Vedras pede ajuda internacional devido à pandemia

A Câmara de Torres Vedras pediu ontem ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, a ativação de ajuda internacional para reforçar o hospital local com cinco médicos e 10 enfermeiros face à evolução da pandemia de Covid-19 no concelho. Em declarações à CMTV, o autarca Carlos Bernardes – também responsável pela Proteção Civil do município – elogiou o “alto profissionalismo” do pessoal médico e de enfermagem do Hospital de Torres Vedras, mas garantiu que se “atingiu o limite humano para a capacidade de resposta”, acrescentando que mais recursos humanos dariam para prover às necessidades da unidade hospitalar durante 15 dias.









Acresce ao problema o facto de ter havido um surto dentro do hospital, e de alguns profissionais estarem “a retomar agora o trabalho”, após isolamento. Torres Vedras conta um total de 4162 casos e 94 mortos.