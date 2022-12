As farmácias registam, de norte a sul do País, um aumento na procura de medicamentos destinados ao tratamento de doenças das vias respiratórias, em particular infeções que provocam tosse seca.



“Observamos, nas duas últimas semanas, um maior número de utentes com infeções das vias respiratórias, mas há alternativas quando determinado tipo de medicamentos está esgotado”, disse ao CM a presidente da Associação Nacional das Farmácias, Ema Paulino.









