Total de farmácias com testes rápidos à Covid-19 comparticipados cresce para 406. Veja a lista

O total de farmácias em Portugal continental que realizam testes rápidos de antigénio de despiste à covid-19 comparticipados é agora de 406, de acordo com a atualização publicada na página oficial do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

A lista, que pode ser consultada no endereço https://www.infarmed.pt/web/infarmed/testes-covid-19#mapainterativo, é pesquisável através de uma lista ou pela consulta de um mapa interativo, que mostra a dispersão territorial das farmácias aderentes no continente, muito concentradas na faixa litoral entre Lisboa e Viana do Castelo.

Além das farmácias, há também agora 104 laboratórios onde estes testes também podem ser realizados, consultáveis no mesmo endereço.