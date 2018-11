Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Totoloto saiu em Bragança

O espaço enfeitou-se a rigor para comemorar o registo.

Por T.R. | 10:24

O primeiro prémio do Totoloto de sábado passado, no valor de 1,5 milhões de euros, saiu a um cliente do café/restaurante Restaurador, em Bragança.



O espaço enfeitou-se a rigor para comemorar o registo. Não é a primeira vez que o Restaurador dá um prémio chorudo.



"Ficámos satisfeitos. Quanto ao apostador vencedor, aqui ainda ninguém veio reclamar o prémio", garantiu Carlos Sendas, dono do estabelecimento, acrescentando: "As pessoas comentam e suspeitam mas não se sabe quem é".



O vencedor vai receber 1,246 milhões de euros, depois de deduzido o imposto de selo.