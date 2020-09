Tourada leva enchente de pessoas à Praça de Touros do Cartaxo

Teve lugar este domingo à tarde, na Praça de Touros do Cartaxo, Santarém, a Corrida à Portuguesa de homenagem póstuma a Arsénio Peixim, aficionado. O evento, que começou pelas 16h30, levou uma verdadeira enchente à praça de touros.Numa transmissão feita nas redes sociais, é possível ver as bancadas quase completamente lotadas, apesar da atual pandemia de Covid-19. Fonte da organização do evento garante que "não foi excedida a lotação" e que "as pessoas que estão juntas são coabitantes".A festa taurina esteve a cargo dos cavaleiros António Brito Paes, Ana Rita, David Gomes e Parreira Cigano e dos praticantes Mara Pimenta e Manuel de Oliveira. As pegas foram feitas pelos Forcados Amadores da Azambuja, Cartaxo e Alenquer.Os seis touros da corrida são da ganadaria Herdeiros de Paulino da Cunha e Silva.