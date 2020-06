Touradas de volta com 50% dos lugares

As touradas deverão voltar ainda este mês às principais praças do País, que irão estar limitadas a 50% da lotação, apurou o CM. Numa reunião ontem no Ministério da Saúde, em Lisboa, que juntou autoridades de Saúde e representantes dos empresários do setor, foram delineadas as condições para a retoma.



As praças de maior dimensão, como o Campo Pequeno e Alcochete, deverão poder reabrir a corridas a partir da segunda semana de julho. Os toureiros serão sujeitos a testes à Covid-19. As praças mais pequenas terão de passar por fiscalização prévia.

Ver comentários