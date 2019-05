Touro bravo investe de surpresa e interrompe entrevista a ganadeiro

Momento ficou captado em vídeo.

Uma entrevista ao ganadeiro Francisco Romão Tenório foi "interrompida" por um touro que investiu sobre este e o repórter da Campo Pequeno TV.



Num momento inicial, foi espalhada ração para os animais no campo, em Arronches, para que estes fossem comendo - servindo de fundo - enquanto Francisco Romão Tenório respondia às perguntas.



Só que, um dos animais, estava mais "preocupado" em roubar as atenções. Durante a entrevista, começa a andar na direção da câmara, obrigando o ganadeiro, o repórter e o repórter de imagem a fugirem.



As imagens do momento foram captadas pelas câmaras da Campo Pequeno TV.