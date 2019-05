Toy anima 'Mar Seguro' este sábado de manhã

É já este sábado de manhã a segunda etapa do Mar Seguro - iniciativa doque tem o apoio da Marinha Portuguesa e da Autoridade Marítima Nacional. O palco é a Figueira da Foz e contará de novo com a presença de Toy.Além da importância da iniciativa para os que fazem a vida no mar, o evento conta ainda com motivos de interesse para todos.Está previsto um dia ameno e há navios da Marinha para visitar - ‘NRP Figueira da Foz’ (navio- -patrulha oceânico), e ‘NRP Escorpião’ (lancha rápida), no cais comercial -, bem como batismos de mar (na marina) em meios da Marinha e da Autoridade Marítima Nacional.O programa, recheado de atividades, decorre ao longo da manhã.Haverá um debate sobre segurança marítima, com entidades ligadas ao mar e ao município, na praia do Forte, junto à estátua Sri Chinmoy. A ação prevê, ainda, demonstrações de abertura de balsas e termina com o espetáculo de Toy., a Marinha e a Autoridade Marítima convidam a população da Figueira da Foz a participar. É uma oportunidade única para levar os seus filhos a um passeio pelo mar; de visitar um navio; de ficar a saber mais sobre os perigos do mar e a melhor forma de os enfrentar; e de ouvir uma das vozes mais consagradas da música popular portuguesa.Depois do enorme êxito que constituiu o arranque da iniciativa na Nazaré, está tudo pronto para a repetição do sucesso.A iniciativa, enquadrada no Dia da Marinha, que se comemora domingo, em Coimbra, começa pelas 10h00, com os batismos de mar, e encerra pelas 13h00, após a atuação de Toy.Não falte!