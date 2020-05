Trabalhadores confinados a armazém em Vilamoura após caso positivo de Covid-19

Cerca de três dezenas de trabalhadores, na sua maioria de países asiáticos e africanos, estão em confinamento num armazém na zona industrial de Vilamoura, depois de, há uma semana, ali terem sido detetados um caso positivo de Covid-19 e outro suspeito. Nessa altura, apurou o, estavam no local 36 trabalhadores.A Autoridade de Saúde e a GNR estão a controlar a evolução da situação, tendo na terça-feira estado no local a delegada de saúde de Loulé, com a GNR, que mantém os confinados sob vigilância.No concelho de Loulé foram criados 6 espaços para potenciais infetados: 2 em Quarteira, 1 em Salir, 1 em Almancil e ainda 2 nos pavilhões desportivos de Loulé e Boliqueime. No Algarve os casos acumulados eram, esta quarta-feira, de 342 (+7), com 13 óbitos.

