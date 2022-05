Trabalhadores da Central de Cervejas e Novadis fazem greve dia 27

Os trabalhadores da Central de Cervejas e da sua empresa de distribuição, a Novadis, vão estar em greve no dia 27, pela aplicação do Acordo de Empresa a todos, e vão integrar a manifestação da CGTP junto ao parlamento.

Rui Matias, da direção do Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura, e das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabaco de Portugal (SINTAB) disse à agência Lusa que foi emitido para dia 27 de maio um pré-aviso de greve para os trabalhadores da empresa Novadis -- Unipessoal Lda., do setor da Comércio de bebidas alcoólicas e de outros produtos, em defesa da contratação coletiva, contra a discriminação salarial e pela retoma do diálogo com a empresa.

"Os trabalhadores da Novadis, que pertence à Central de Cervejas, há muito que travam um braço de ferro com a empresa para terem os mesmos direitos que os outros trabalhadores do grupo, que se tem traduzido em várias ações de Luta a nível nacional às quais a empresa se tem mantido indiferente, tendo encerrado qualquer possibilidade de diálogo", disse o sindicalista.

Dado que a Novadis é a empresa de distribuição da Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, SA (SCC), os seus trabalhadores e o SINTAB reivindicam que lhes seja aplicado o Acordo de Empresa (AE) da SCC., "para acabar com as discriminações salariais e de direitos".

Os trabalhadores da SCC juntam-se à paralisação, em solidariedade com os colegas da Novadis, através de um pré-aviso de greve para o mesmo período, ou seja, todo o tempo de trabalho do dia 27.

Segundo Rui Matias, vão estar em greve os trabalhadores de Camarate, Vialonga, Setúbal e Porto, que vão também integrar a Acção de Luta Nacional da CGTP, junto à Assembleia da República, em Lisboa.

A concentração da CGTP realiza-se no dia da aprovação final global do Orçamento do Estado para este ano.