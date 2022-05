Trabalhadores da EMEL planeiam greve para dia 6 de maio

Os trabalhadores da EMEL irão realizar uma greve no dia 6 de maio, com piquetes à porta das instalações dos serviços localizados na rua Sanches Coelho, em Lisboa, a partir das 7h00 da manhã, e no acesso ao Parque Subterrâneo do Marquês de Pombal, na Alameda, às 9h15.Os trabalhadores exigem aumento de 90 euros no salário de todos os empregados, atribuição de diuturnidades no valor de 40 euros, vinte e cinco dias úteis de férias e dispensa no dia do aniversário, subsídio de refeição no valor de 8,50 euros por dia, atribuição de subsídio de penosidade no valor de 80 euros e aumento do subsídio de transporte de valores e do subsídio de turno.Os mais de 150 trabalhadores exigem uma resposta séria por parte da administração, segundo comunicado.