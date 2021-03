Trabalhadores da Groundforce em protesto no norte do País contra salários em atraso. Veja as imagens

Os trabalhadores da Groundforce manifestam-se mais uma vez esta terça-feira contra os salários em atrasos. A ação de protesto está a decorrer no aeroporto Francisco Sá Carneiro, na Maia, estando concentrada na área junto à Torre de Controlo/ Zona VIP. Nesta ação juntam-se trabalhadores não só do Porto, mas também do Funchal e de Faro.

Os salários em atraso são um dos principais motivos deste protesto. O Governo e o acionista maioritário da empresa não conseguiram ainda resolver este problema, que se arrasta há já várias semanas.



Os trabalhadores receiam ainda que estejam em causa neste momento a perda de postos de trabalho, isto caso seja pedida a insolvência da empresa.