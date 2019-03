Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trabalhadores de refinaria da Galp em Sines iniciam hoje terceiro mês de greve

Greve decorre até 31 de março.

Por Lusa | 07:59

Os trabalhadores da refinaria da Galp, em Sines, iniciam esta quinta-feira o terceiro mês de greve em defesa da contratação coletiva e dos direitos laborais e sociais, de melhores salários e contra a precariedade.



A greve decorre até 31 de março em Sines, contando com a adesão dos trabalhadores da refinaria de Matosinhos a partir de dia 15.



Esta greve decorre desde o início do ano, a par de protestos na rua, com os sindicatos a acusarem a empresa de falta de diálogo.



Rogério Silva, presidente da Fiequimetal (Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgicas, Químicas, Elétricas, Farmacêutica, Celulose, Papel, Gráfica, Imprensa, Energia e Minas), disse à agência Lusa que os trabalhadores vão continuar a lutar para obrigar a empresa a dialogar com os seus representantes.



"Esta situação já se arrasta há muito tempo, a empresa já teve uma quebra significativa nas exportações e os trabalhadores perdem remuneração, esperamos que em breve seja marcada uma reunião para podermos dialogar", disse, acrescentando que foi também pedida a intervenção do Ministério do Trabalho.



O sindicalista lembrou que a Galp registou uma quebra de 36 milhões de euros nas exportações e considerou que isso se deve ao efeito da paralisação na produção.



Quanto aos trabalhadores em greve, não têm um prejuizo equivalente à duração da paralisação, porque lhes "foram impostos serviços mínimos abusivos", que eles fazem questão de cumprir.



A greve em curso é também um protesto contra a eliminação de direitos específicos dos trabalhadores de turnos, contra a desregulação e o aumento dos horários, incluindo o banco de horas, e de defender os regimes de reformas e de saúde.



Os trabalhadores reivindicam ainda a integração nos quadros da Galp do pessoal que há vários trabalha nas refinarias em regime de sub-contratação.