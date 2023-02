Trabalhadores da TRANSDEV cumprem um dia de greve e exigem aumento salarial

Os trabalhadores das empresas do grupo TRANSDEV cumprem, esta segunda-feira, um dia de greve. A iniciativa foi marcada pelo Sindicato dos trabalhadores dos transportes urbanos do norte. A cidade Guimarães, local da sede da empresa, foi um dos locais escolhidos para a realização de concentrações. Cerca de 70, dos cerca de 1600 trabalhadores, marcaram presença junto do edifício-sede da câmara municipal de Guimarães. Os profissionais entregaram, ao executivo da autarquia, uma carta aberta descritiva das reinvindicações.Os trabalhadores exigem um aumento salarial para todos os trabalhadores em todas as rubricas na mesma percentagem da inflação de 2022; Horário de almoço e jantar mínimo 1 hora entre as 11h00 e as 14h30 e as 19h30 e as 22h00 e não entre a terceira e 42ª hora de trabalho; Refeições em deslocado, desde que os trabalhadores não estejam na hora de refeição no seu local de trabalho e não após 75 quilómetros de distância; Devolução do pagamento do pequeno almoço aos trabalhadores que iniciem antes das 6h00, como sempre foi pago; Cumprir os tempos de trabalho e não escalar os trabalhar mais do que a lei permite.Segundo o Sindicato, a greve registou cerca de 85% dos trabalhadores.