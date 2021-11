Trabalhadores da Transtejo marcam nova greve parcial entre 20 e 23 de dezembro

Os trabalhadores da Transtejo anunciaram um novo período de greves parciais de 20 a 23 de dezembro, caso as reuniões com a administração da empresa e com o Ministério do Ambiente não satisfaça as suas reivindicações, foi anunciado esta sexta-feira.

Em comunicado divulgado esta sexta-feira, a Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (Fectrans) revelou que os trabalhadores da transportadora fluvial, reunidos na quarta-feira, decidiram pedir reuniões tanto à administração da empresa como ao Ministério do Ambiente, que tutela os transportes urbanos, além de uma nova paralisação parcial.

"Os trabalhadores não entendem que noutras empresas públicas tenham sido reabertos processos de negociação e, nas tuteladas pelo MAAC [Ministério do Ambiente e Ação Climática], continuem sem respostas", pode ler-se na nota do sindicato.

Desta forma, o sindicato refere que "será a administração/governo a decidirem se querem ou não que os trabalhadores desenvolvam novas formas de luta".

Os trabalhadores da Transtejo, juntamente com os da Soflusa, fizeram várias greves parciais durante este ano, a última das quais em 21 de setembro, devido a falhas nas negociações salariais entre a administração da empresa e os sindicatos, tendo o Ministério do Ambiente reunido igualmente com os sindicatos na tentativa de desbloquear a situação.

A última greve parcial aconteceu entre 08 e 12 de novembro, durante três horas por turno, tendo abrangido vários setores durante a semana, culminando com todas as categorias profissionais em greve no último dia.

As reivindicações dos trabalhadores são relativas a este ano, e "podem ser suportadas pelos orçamentos da empresa e do Estado", pelo que a situação entretanto criada pelo chumbo da proposta orçamental e marcação de eleições legislativas "não inviabiliza situações, basta haver vontade do Governo", referiu o sindicato.

A Transtejo assegura as ligações fluviais entre o Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, e Lisboa, enquanto a Soflusa é responsável por ligar o Barreiro à capital.