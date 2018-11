Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trabalhadores de instituição assistencial de Matosinhos queixam-se de violação dos direitos

Protesto mobilizou duas dezenas das cerca de cem funcionárias da APPACDM.

16:02

Trabalhadores da delegação de Matosinhos da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) concentraram-se, na tarde deste sábado, em frente a um polo da instituição em protesto pelo "despeito" dos seus direitos.



Falando à agência Lusa no local, o dirigente do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, Solidariedade e Segurança Social (STSSSS) Joaquim Espírito Santo disse que esta iniciativa, "sem pretender questionar o trabalho meritório" da APPACDM/Matosinhos, visa avisar a direção da instituição que "não pode, em circunstância alguma, deixar de respeitar os direitos dos trabalhadores".



O protesto, em frente ao Centro Leonardo Coimbra que a APPACDM/Matosinhos detém na freguesia de São Mamede de Infesta, mobilizou duas dezenas das cerca de cem funcionárias da instituição.



Entre os direitos que o STSSSS diz estarem a ser "atropelados" contam-se salários não correspondentes às categorias que constam dos recibos, atualizações salariais por fazer, falta de pagamento dos abonos por trabalho em feriados e progressão nas carreiras ao arrepio do regulamentado no Contrato Coletivo de Trabalho entre os sindicatos e a Confederação Nacional das Instituições Sociais (CNIS).



"A vigília, entre as 13h00 e as 17h00 de hoje, é independente dos processos a correr em tribunal, com o apoio dos serviços jurídicos do nosso sindicato. Por variadíssimas vezes tentámos chegar à fala com a direção e sempre nos foi negada essa possibilidade", afirmou Joaquim Espírito Santo.



A agência Lusa também não conseguiu contactar, em tempo útil, os responsáveis da instituição.