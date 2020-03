Trabalhadores de obras em três barragens com medo de serem infetados com coronavírus

Nas três barragens que irão dar forma ao Sistema Eletroprodutor do Tâmega, os 1600 trabalhadores continuam a trabalhar na obra e receiam ser atingidos pela Covid-19. A autarquia de Ribeira de Pena já pediu ao Governo a suspensão da obra, a cargo da empresa espanhola Iberdrola.

Luís Ferreira, vice-presidente da Câmara de Ribeira de Pena, refere num email enviado ao CM que "o município desde a semana passada tem alertado a Iberdrola e apelado para a tomada de medidas para evitar a importação de possíveis casos de Covid-19 de Espanha e o possível contágio em obra, tendo mesmo pedido a suspensão dos trabalhos".

Sílvia Costa, empresária de Ribeira de Pena, também se mostra muito preocupada com este cenário e receia pela saúde não só dos trabalhadores da barragem como de toda a população do concelho. "Há risco para todos e ninguém consegue ter uma atitude para lhes exigir o que é exigido a todos. Estão à espera que os casos surjam para tomarem a decisão? Será tarde demais", diz a empresária.

Ao CM, a Iberdrola refere que "elaborou um plano de contingência no qual as medidas que entraram em vigor a 17 de março são o teletrabalho para quem reúna essas possibilidades, a recomendação a todos os trabalhadores dos núcleos populacionais onde se encontram que limitem o contacto social dentro e fora da zona de trabalho, a não realização de visitas externas e o cumprimento de todas as ordens que sejam recebidas das autoridades públicas".