Trabalhadores defendem privatização da Galp

Os trabalhadores da refinaria de Sines defenderam este domingo a privatização do grupo Galp, depois dos acionistas terem distribuído entre si os dividendos de 2019

Hélder Guerreiro, da Comissão de Trabalhadores da Petrogal, responsabilizou os acionistas da Galp, entre os quais o Estado, pela distribuição de 314,7 milhões de euros em dividendos, numa fase em que a empresa está "descapitalizada" e que por esse motivo precisa de "passar para a esfera pública".

O dirigente explicou ao CM que "a nacionalização é a única forma de a Galp continuar a assegurar o papel central que tem na sociedade portuguesa".

O responsável sindical alertou ainda para o facto de estarmos a passar por "uma crise petrolífera sem precedentes, e uma crise económica que se está a avolumar em consequência da pandemia de covid-19" o que provoca uma "grande interrogação" sobre as "condições de financiamento da empresa no futuro".

Recorde-se que o capital social da Galp é dividido por vários acionistas, sendo o Grupo Amorim Energia o maior acionista, com 33,34%, enquanto o Estado através da sociedade Parpública detém 7,48% do capital.

Os acionistas aprovaram na sexta-feira a distribuição de dividendos no valor de 314,7 milhões de euros, depois de, em setembro, já terem aprovado a distribuição da outra tranche de 2019, no valor de 262,25 milhões de euros. O valor total de dividendos em 2019 foi 577 milhões de euros.

"O Governo do Partido Socialista será o principal responsável por tudo o que possa vir acontecer no que diz respeito aos trabalhadores e ao país, no seguimento desta decisão errada", afirma Hélder Guerreiro.

A Galp anunciou que vai suspender a atividade na refinaria de Sines a partir de 4 de maio e durante cerca de um mês, por impossibilidade de escoamento "dos produtos produzidos e armazenados", na sequência da pandemia.

A empresa petrolífera justifica a decisão de suspender a atividade na refinaria de Sines, com a "evolução da conjuntura nacional e internacional decorrente da prorrogação do estado de emergência", decretado por causa da pandemia da doença provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), que impôs "medidas extremas de contenção, quarentenas cada vez mais restritivas e a paralisação da maioria das atividades económicas".

A empresa petrolífera afirmou que "a medida não terá impacto nos salários dos cerca de 500 funcionários da refinaria de Sines, já nenhum trabalhador será colocado em lay-off".