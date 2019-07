Trabalhadores do apoio do Tribunal de Contas protestaram hoje junto à instituição

Os trabalhadores dos serviços de apoio do Tribunal de Contas (TdC) concentraram-se esta quarta-feira, junto à instituição, em Lisboa, em protesto contra a violação do seu estatuto remuneratório e desfasamentos de carreira.O protesto realizou-se durante a manhã, enquanto decorriam as comemorações dos 170 anos do TdC, segundo um comunicado divulgado hoje.De acordo com a presidente da associação sindical que representa estes trabalhadores, Bella Isa Cardoso Rodrigues, os trabalhadores decidiram protestar enquanto decorriam as comemorações, "porque não estão em festa".Os auditores e consultores queixam-se de que, "não obstante terem um estatuto remuneratório equiparado ao dos juízes de direito, nem sempre aquele é reconhecido pela DGTC [Direção-Geral do Tribunal de Contas], em clara violação da lei".Na origem do protesto está ainda "a existência de pessoal integrado em seis carreiras a desempenhar as mesmas funções com remunerações substancialmente diferentes".Durante a concentração, o presidente do TdC dirigiu-se aos manifestantes para os cumprimentar e afirmou que o tribunal tem de "ser uma Instituição una", com todos a remar para o mesmo lado, de acordo com o comunicado.Segundo a Associação Sindical do Corpo Especial de Fiscalização e Controlo da Direção Geral do Tribunal de Contas (ACTVS), os trabalhadores dos Serviços de Apoio do Tribunal de Contas "apreciaram e registaram esse gesto de boa vontade e empenho".Na terça-feira a ACTVS teve uma reunião preliminar com o presidente do Tribunal de Contas, que se comprometeu a fazer tudo o que estivesse ao seu alcance, internamente e junto do Governo, para resolver todas as situações que estão pendentes, lê-se no comunicado.