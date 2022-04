Dezenas de funcionários da limpeza do Hospital de São João, no Porto, protestaram, esta segunda-feira, em frente à unidade hospitalar. Reclamam ter direito a gozar tolerâncias de ponto concedidas aos trabalhadores que exercem funções públicas.“A Euromex dá os dias aos trabalhadores do IPO e nós também temos esse direito”, disse aoSofia Sousa, trabalhadora no hospital. Paula Correia, funcionária, queixou-se de discriminação: “Não queremos ser postos de lado.” Com o apoio do Sindicato dos Trabalhadores de Atividades Diversas (STAD), prometeram lutar contra a intransigência da empresa.