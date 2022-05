Metro de Lisboa com horário prolongado nos Santos Populares pode estar em risco devido a pré-aviso de greve

Os trabalhadores do Metropolitano de Lisboa decidiram esta terça-feira, em plenário, entregar um pré-aviso de greve para o mês de junho ao trabalho suplementar e eventos especiais, estando em risco o prolongamento do horário habitual durante os Santos Populares.

Em declarações à Lusa, Anabela Carvalheira, da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans), explicou que, hoje reunidos em plenário, os trabalhadores aprovaram uma proposta conjunta de revisão parcial do Acordo Empresa e mandataram os sindicatos para fazer a entrega do pré-aviso de greve.

"[A greve será] ao tempo suplementar e evento especiais no mês de junho", disse Anabela Carvalheira salientando que "as restantes lutas serão decididas no dia 23 consoante a posição da empresa" em reunião com os sindicatos.