Trabalhadores do Metro de Lisboa marcam nova greve para o primeiro dia da Web Summit

Paralisação parcial para 6 de novembro, entre as 06h00 e as 09h30, por reivindicações salariais.

Por Lusa | 12:24

Os trabalhadores do Metropolitano de Lisboa marcaram esta quinta-feira uma nova greve parcial para 6 de novembro, entre as 06h00 e as 09h30, por reivindicações salariais, dia em que tem início oficial a Web Summit.

Em declarações à agência Lusa, Anabela Carvalheira, da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (FECTRANS), adiantou que os trabalhadores "decidiram hoje novas formas de luta com a entrega de um novo pré-aviso para o próximo dia 06 de novembro, uma greve parcial, nos mesmos moldes de esta".

Os trabalhadores do Metropolitano de Lisboa cumpriram esta quinta-feira uma greve parcial entre as 06:00 e as 09:30, justificando a paralisação com a discordância com a proposta de atualização salarial plurianual de 24,50 euros para os anos de 2018 e 2019, apresentada aos representantes sindicais na quarta-feira pelo conselho de administração da empresa.