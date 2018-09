Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trabalhadores do metro revoltados com “festa” para novos comboios

Funcionários exigem reforços na empresa. António Costa diz que o Metro de Lisboa “está melhor”.

Por Sónia Trigueirão | 08:40

Um grupo de trabalhadores do Metro de Lisboa aproveitou esta quarta-feira a presença do primeiro-ministro, António Costa, no lançamento do concurso de 127 milhões de euros para a compra de novo material circulante, para confrontar o governante, entregando-lhe um caderno de reivindicações. Os funcionários exigiram contratações imediatas na empresa e recusaram as "festas para lançamento" da compra de material "que só chegará em 2021".



Já António Costa, na sua breve intervenção durante a cerimónia, partilhou a ideia de Fernando Medina, presidente da Câmara de Lisboa, de que o Metro "está melhor", lamentando contudo que não lhe tivesse sido possível dizer o mesmo no período em que esteve à frente da autarquia, entre 2007 e 2015.



A verba de 127 milhões de euros destina-se à aquisição de 14 novas unidades triplas, melhorias da acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada e à renovação da sinalização com "controlo contínuo dos comboios".



Segundo a empresa de transportes públicos, o ano de 2025 é apontado como data limite para entrada em funcionamento do novo equipamento. Fernando Medina afirmou ontem que o investimento permitirá "um acréscimo de 20% da oferta atual". Os serviços têm sido criticados pelos utentes, devido aos intervalos de circulação de comboios.