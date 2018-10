Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trabalhadores do Pingo Doce de Paço de Arcos em greve

Paralisação está marcada para esta quarta-feira. Em causa está o aumento de salários e melhores condições de trabalho.

Por Lusa | 07:22

Os trabalhadores da loja do Pingo Doce de Paço de Arcos, Oeiras, estãoesta quarta-feira em greve por aumentos dos salários e melhores condições de trabalho e, durante a manhã, vão manifestar o seu descontentamento numa concentração junto ao estabelecimento.



Este protesto insere-se num conjunto de ações de luta dos trabalhadores das empresas de distribuição, super e hipermercados, grandes armazéns e logísticas, em defesa da negociação do Contrato Coletivo de Trabalho do setor, de aumentos salariais e melhores condições de trabalho.



Durante a tarde realiza-se uma ação de denúncia na loja do Pingo Doce de Algés.



Para 31 de outubro está marcada uma greve dos trabalhadores da logística da Sonae, com concentração na sede dos recursos humanos, em Alfragide, Amadora.



Na segunda-feira estiveram em greve os trabalhadores da loja do Dia/Minipreço na Rua Morais Soares, em Lisboa.



De acordo com um comunicado do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP), os trabalhadores "vão realizar esta jornada de luta pela negociação do Contrato Coletivo de Trabalho (CCT), pelo aumento de salários para todos os trabalhadores, por horários dignos e que respeitem a conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar e por melhores condições de segurança e saúde no trabalho".