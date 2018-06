Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trabalhadores dos bares dos comboios em greve

Sindicato exige aumentos salariais de 24,5 euros, mas a empresa insiste numa proposta de 9 euros.

Por Lusa | 16:22

Os trabalhadores da Servirail que exercem atividade nos bares dos comboios da CP iniciam na madrugada desta quinta-feira uma greve por tempo indeterminado para exigirem aumentos salariais e a defesa de direitos, disse hoje fonte sindical.



"A greve começa por volta das 05h30 [de quinta-feira] e é provável que os comboios Alfa Pendular, Intercidades e Internacional circulem sem quaisquer refeições e que os bares estejam encerrados, como já tem acontecido no passado", adiantou à Lusa o dirigente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares, Francisco Figueiredo.



O sindicato exige aumentos salariais de 24,5 euros, mas a empresa insiste numa proposta de 9 euros, contou Francisco Figueiredo.



"Além disso, a empresa pretende reduzir o valor do trabalho aos feriados, do trabalho suplementar, em dia de descanso e nós não aceitamos", acrescentou o dirigente sindical.



Questionado sobre para quando prevê o fim da greve, Francisco Figueiredo disse que tal "será decidido dia a dia".