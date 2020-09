Trabalhadores dos hospitais dos Açores reivindicam "contagem integral" de tempo de serviço

O Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (SINTAP) reivindicou esta sexta-feira "a contagem integral" do tempo de serviço para efeitos de progressão dos trabalhadores dos hospitais dos Açores, admitindo o recurso à greve.

Em comunicado, o sindicato diz que "solicitou à tutela o levantamento do número de trabalhadores que se encontram em condições de progredirem de imediato" a "partir do momento em que possuam 10 anos de serviço ininterrupto", lamentando que venha "agora a tutela dizer ao SINTAP e aos trabalhadores com CITs [contratos individuais de trabalho] dos Hospitais da Região que já contam com 10 anos de serviço que têm de esperar mais 10 anos para progredirem (2029)".

De acordo com o sindicato, a tutela "invoca que para o efeito só releva o tempo de serviço prestado após a entrada em vigor da CCT (Convenção Coletiva de Trabalho), o que para o SINTAP é "de uma grande insensibilidade e gritante injustiça, ao ponto de tornar o recurso à greve uma inevitabilidade" que gostaria "de todo em todo evitar".

"Assim, o SINTAP aguarda com natural expetativa pela comunicação da decisão da Secretaria Regional da Saúde sobre esta matéria, da qual dependerá a sua resolução pacífica ou conflituosa", lê-se no comunicado enviado às redações.

Através da Convenção Coletiva de Trabalho n.º 42/2018, de 27 de dezembro de 2018, assinada entre o SINTAP e os Hospitais de Angra do Heroísmo (Terceira), Horta (Faial) e Ponta Delgada (São Miguel), que entrou em vigor em 01 de janeiro de 2019, foi reconhecido aos técnicos superiores, assistentes técnicos e assistentes operacionais (vulgo, auxiliares de ação médica) o direito à carreira, informa o sindicato.

"Todo o tempo de serviço prestado por estes trabalhadores com contrato de trabalho definitivo deve relevar para efeitos de progressão na carreira, à semelhança do que acontece com os seus colegas em regime de vínculo de emprego público que não foram alvo de classificação de serviço, reconhecendo-lhes assim o direito à progressão a partir do momento que possuam 10 anos/pontos na posição remuneratória imediatamente anterior", explica.

Num outro comunicado, também divulgado hoje, o SINTAP pede à Vice-Presidência do Governo Regional dos Açores "a abertura do processo negocial com vista à valorização" profissional dos trabalhadores da RIAC (Rede Integrada de Apoio ao Cidadão) por "via da atribuição de um suplemento remuneratório, à semelhança do adotato nos matadouros da região".

"Por a solução legislativa adotada recentemente pelo Governo Regional de criar um suplemento remuneratório para os trabalhadores dos matadouros da Região constituir uma forma legal e aceitável de valorização das funções exercidas, o SINTAP solicitou à VPGRA [Vice-Presidência do Governo Regional dos Açores] a abertura do processo negocial tendente a aquilatar da disponibilidade e interesse em proceder por esta via a uma justa valorização profissional e remuneratória destes trabalhadores" da RIAC, sublinha a nota.