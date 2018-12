Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trabalhadores dos hospitais EPE iniciam greve a trabalho extraordinário

Paralisação está marcada até 30 de abril de 2019.

07:40

Os trabalhadores dos hospitais considerados Entidade Pública Empresarial (EPE) começam este sábado uma greve ao trabalho extraordinário por considerarem que não estão a ser cumpridos os limites legais para o trabalho suplementar.



Convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores Da Administração Pública (Sintap), que integra a Federação de Sindicatos da Administração Pública (FESAP), a greve abrange todos os assistentes técnicos, assistentes operacionais, técnicos superiores, técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica e técnicos superiores de saúde e de farmácia destes hospitais.



A paralisação está marcada até 30 de abril de 2019.



De acordo com o sindicato, passaram quase seis meses desde que foram assinados os Acordos Coletivos de Trabalho para equiparar o regime laboral dos trabalhadores com contrato individual dos hospitais EPE ao dos que têm contrato em funções públicas.



Acordo que, segundo o Sintap, ainda não foi cumprido, sobretudo por falta de pessoal em todos os serviços do setor da saúde.



O sindicato refere considerar "especialmente graves e preocupantes" os casos de trabalhadores que sofreram redução salarial quando passaram a ter horários de 35 horas semanais, mas a quem não foi atualizado o salário como se tivessem sido contratados inicialmente como funcionários públicos.



Além disso, refere o Sintap, há trabalhadores "com centenas de horas de crédito por trabalho prestado, não pago, sem que se vislumbre a hipótese de lhes ser dada qualquer compensação".