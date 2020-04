Trabalhadores em lay-off vão poder "exercer atividade remunerada" em alguns setores

O Conselho de Ministros desta quinta-feira aprovou um decreto-lei que dá aos trabalhadores em lay-off a possibilidade de "exercer atividade remunerada" em alguns setores. Quem viu o seu contrato suspenso ou o horário de trabalho reduzido vai poder continuar a trabalhar, mas apenas nas áreas da saúde, distribuição, logística ou alimentar.



Segundo o comunicado do Conselho de Ministros, o Governo identificou "a necessidade de assegurar que as pessoas em regime de redução do período normal de trabalho ou suspensão do contrato de trabalho podem exercer atividade remunerada desde que nas áreas da produção alimentar, apoio social, saúde, logística e distribuição".





Até agora não estava explícito na lei se os trabalhadores que têm a atividade suspensa, que já são mais de 640 mil, podiam ou não exercer outra atividade remunerada durante o período do lay-off.

A iniciativa, esclarece o Executivo, visa "adequar as medidas entretanto aprovadas pelo Governo para prevenir eficazmente a proliferação de casos registados de contágio de COVID-19 às necessidades dos cidadãos portugueses".



A inclusão desta possibilidade na lei toma "em atenção os novos temas que se vão identificando relativamente aos trabalhadores, às empresas, aos operadores económicos e aos cidadãos em geral", lê-se no comunicado do Conselho de Ministros.

Além desta alteração, o Conselho de Ministros identificou ainda "a necessidade de prever a possibilidade de aprovação de medidas de contenção e limitação de mercado, como a fixação de preços máximos ou monitorização centralizada de stocks".



As duas medidas vão constar numa atualização do decreto-lei de 13 de março que "estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 19".