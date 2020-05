Trabalhadores infetados com coronavírus em empresa da Azambuja triplicam em sete dias

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 08.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O alarme com a Covid-19 nas empresas do concelho da Azambuja continua. Em apenas sete dias (de sexta-feira a ontem, quinta-feira), os infetados triplicaram com a conclusão das análises aos trabalhadores da Avipronto. Em 350 pessoas testadas, foram encontrados 101 casos positivos (na sexta-feira eram apenas 38).Há a registar ainda quatro casos inconclusivos, que vão repetir os testes. Outros 249 trabalhadores foram, por ordem da autoridade de saúde daquele ...