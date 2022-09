Trabalhadores muito disponíveis para investir na luta, diz Fesap

O secretário-geral da Federação dos Sindicatos da Administração Pública (Fesap), José Abraão, considerou esta sexta-feira não ser aceitável um aumento salarial que não tenha em conta a inflação, sinalizando a forte disposição dos trabalhadores para irem para a luta.

"Temos realizado imensas reuniões, plenários com os trabalhadores nos seus serviços e o desespero é de tal ordem que as pessoas hoje estão muito disponíveis para investir na luta, no protesto", afirmou o dirigente sindical.

O secretário-geral da Fesap falava numa conferência de imprensa em que sinalizou as medidas que defende que devem integrar o Orçamento do Estado para 2023 (OE2023) e o processo de negociação geral anual para a administração pública, e que estão elencadas numa carta que esta estrutura sindical enviou ao primeiro-ministro e esta sexta-feira tornou pública.