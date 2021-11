Trabalhadores portugueses do setor da construção civil em Gibraltar contagiados com Covid-19

Vinte e três trabalhadores do setor da construção civil, portugueses na sua maioria, estão infetados com covid-19 em Gibraltar, disse esta quinta-feira à Lusa fonte da empresa portuguesa Casais.

Segundo Orlando Teixeira, diretor do Departamento de Segurança da Casais-Gibraltar, "existem 23 colaboradores - na maioria de subempreiteiros da Casais - que testaram positivo à covid-19, que se apresentam assintomáticos e dos quais cinco já estão a ter alta".

"São na maioria portugueses e alguns de nacionalidade espanhola. As medidas de restrição em Gibraltar já foram levantadas há algum tempo, não sendo obrigatório o uso de máscara em locais fechados para pessoas vacinadas", acrescentou Orlando Teixeira.

O diretor do Departamento de Segurança da Casais-Gibraltar disse anda à Lusa que "todos os colaboradores estavam vacinados e muitos deles já estavam a receber agendamento para a 3.ª dose", que começou a ser administrada há duas semanas".

"Seguimos o protocolo de saúde local e o interno da Casais para conseguir identificar e isolar os casos positivos evitando mais contágio", concluiu.

