Trabalhar por turnos apresenta mesma probabilidade de provocar problemas cancerígenos como o tabaco, diz estudo

Trabalhar por turnos é uma realidade em vários países e Portugal não é exceção. Contudo, esta prática bastante recorrente, sobretudo no período noturno, traz problemas graves para a saúde de quem adota este regime e, segundo a Agência Internacional de Investigação de Cancro (IARC), trabalhar por turnos apresenta tanta probabilidade de provocar problemas cancerígenos nos humanos como o tabaco.De acordo com investigadores, existem evidências científicas que apoiam esta relação. Os efeitos negativos não são pontuais e não tendem a desaparecer, pelo menos a curto prazo, mesmo quando há a retoma a um horário regural, refere o diretor do Laboratório de Cronobiologia da Universidade de Múrcia, Juan Antonio Madrid.A mudança do ritmo biológico de forma crónica, para além de provocar a perda de sono e a adoção de maus hábitos, pode originar vários outros impactos na saúde: desde acentuar a libertação de mediadores inflamatórios, ao enfraquecimento do sistema imunitário, pode conduzir a estados de pré-diabetes, hipertensão e ao aumento do risco de ocorrência de enfartes do miocárdio. Adicionalmente, são vários as patologias que podem agravar-se com a constante alteração de rotina, acrescenta Antonio Madrid.Apesar de estes efeitos não serem definitivos, a realidade é que se mantêm a longo prazo, mesmo após a retoma de um horário mais regular. Segundo um estudo publicado na revista científica 'Neurobiology of Sleep and Circadian Rhythms', que realizou uma experiência em ratos, concluiu-se que os efeitos do trabalho por turnos praticado durante a idade adulto- que corresponde à idade compreendida entre os 18 e os 24 anos- persistem até aos 60 anos.De acordo com Juan Antonio Madrid, a incidência de doenças cardiovasculares nos indivíduos que trabalham por turnos ronda os 20%, enquanto que naqueles que trabalham no período diurno o risco de incidência recai para 7%. Nos indivíduos que anteriormente trabalharam por turnos, mas que depois mudaram para o horário regular, a probabilidade de doença cardiovascular é de 15%. O catedrático acrescenta que se os indivíduos trabalharem durante um longo período de tempo- não apenas 1 ou 2 anos- em regime de turno, isso acaba por provocar problemas e alterações que não são revertíveis na sua totalidade.Apesar de a investigação ter sido realizada em ratos e ser um risco extrapolar as conclusões para os seres humanos, acredita-se que o estudo oferece pistas relevantes, de acordo com Juan Madrid. O trabalho por turnos provoca igualmente o aumento do sedentarismo, um aumento da probabilidade de consumo de tabaco e álcool e a tendência para uma pior alimentação.No final de 2019, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), estimava-se que cerca de 835 mil pessoas trabalhavam por turnos, em Portugal. Apesar de ter existido um decréscimo em 2020, como consequência da pandemia, em 2021 apenas 638 mil pessoas trabalhavam por turnos e 471 mil pessoas trabalham à noite, segundo informação recolhida do inquérito realizado pelo INE no ano passado.