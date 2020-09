Trabalho desfasado: Empresas podem impor horários a funcionários

As empresas vão poder definir novos horários de trabalho desfasados, no âmbito da reorganização das relações laborais para travar riscos de contágio.



Os trabalhadores com filhos até aos 12 anos podem rejeitar as alterações. A medida consta na proposta de decreto-lei enviada aos parceiros sociais e que define as regras do trabalho presencial no estado de contingência.







A divisão dos funcionários em equipas estanques, que trabalhem em horários desfasados e fixos, aplica-se de forma obrigatória às empresas das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto com mais de 50 funcionários.



As grávidas e os doentes crónicos podem também rejeitar a imposição dos horários se daí resultar prejuízo para a sua saúde.