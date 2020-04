Trabalho por turnos ou semanal no regresso

Quem pode continuar em teletrabalho deve fazê-lo, até para evitar a sobrecarga nos transportes públicos, contudo o primeiro-ministro avisa que as empresas têm de se preparar para "levantar gradualmente" a regra e permitir o regresso de funcionários ao local de trabalho.E até a própria organização das empresas deve ser revista para reduzir riscos de contágio no momento de aliviar restrições. Assim, António Costa propõe que as empresas passem a funcionar num esquema de divisão da força laboral, "trabalhando uns [funcionários] de manhã e outros à tarde, ou trabalhando uns numa semana e outros noutra semana".A ideia, sublinhou o governante, é "ir libertando as pessoas do confinamento doméstico". "O espaço doméstico é muito confortável, mas não pode ser um espaço de confinamento", lembrou. Só assim, afirmou, será possível "começar com realismo a preparar um programa sério de relançamento da economia".Costa lembrou que em menos de um ano a ano e meio não haverá uma vacina, pelo que é necessário "começar a viver com a ameaça permanente deste vírus". E reconheceu que "a maior dificuldade logística" estará nos transportes públicos, que necessitarão de cuidados acrescidos de "higienização" quando as restrições forem levantadas. Também os locais de trabalho devem assegurar todas as "normas de segurança e higiene".