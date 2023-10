Trabalhos na portagem de Carcavelos na A5 a partir de hoje

Trabalhos na portagem de Carcavelos na Autoestrada da Costa do Estoril (A5) no sentido Lisboa-Cascais vão decorrer entre a manhã desta segunda-feira e 20 de outubro, informou a Brisa Autoestradas, concessionária da via.

Em comunicado, a empresa concessionária anunciou "que vai proceder a uma intervenção na barreira de portagem de Carcavelos na A5, no sentido Lisboa-Cascais" e que os trabalhos vão decorrer, entre as 09h30 e as 16h00 desta segunda-feira e prolongam-se até 20 de outubro.

"A Brisa Autoestradas agradece a colaboração e compreensão dos utilizadores desta via", concluiu a nota.